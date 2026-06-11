VERSO LE POLITICHE 2027. NEL M5S MICILLO AL SENATO, PER LA CAMERA SIBILIA, CIOFFI E PECORARO

Anche nel Movimento 5 Stelle della Campania – come negli altri partiti – è iniziata la marcia di avvicinamento all’appuntamento con le elezioni Politiche del 2027.Tanti i nomi che stanno circolando, proprio in questi giorni, a cominciare dal Coordinatore Regionale Salvatore Micillo che, dopo aver fatto un passo indietro rispetto ad una candidatura alle Regionali del 2025, dovrebbe essere candidato al Senato su base regionale, in Campania. Per la Camera dei Deputati, tra le donne, spunta il nome dell’attuale Assessore Regionale all’ambiente Claudia Pecoraro, voluta, fortemente, dal Presidente della Regione Roberto Fico. Dalla Provincia di Avellino arriva il nome dell’ex sottosegretario Carlo Sibilia, mentre dalla Provincia di Salerno, dopo la rinuncia ad una candidatura a Sindaco di Salerno, c’è il nome dell’ex Senatore Andrea Cioffi.