LEGGE ELETTORALE, IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA: “PREFERENZE ? SE POTESSI SCEGLIERE, SI SENZA DUBBIO”

“Posso dirvi che se dovessi scegliere sceglierei le preferenze senza dubbio”. Così sulla legge elettorale il ministro all’Agricoltura ed esponente di Fdi, Francesco Lollobrigida, a margine del Forum in Masseria a Manduria.

Sono stato eletto quando si votava con le preferenze per cui sono un tifoso delle preferenze. Quello che il Parlamento decide lo rispetto”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed esponente di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, parlando di legge elettorale con i giornalisti a Manduria, in provincia di Taranto, a margine del Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa e Comin&Partners.