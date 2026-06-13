SALERNO. CASABURI (FI): “SANITA’, VIETARE SHORT ED ABITI CORTI? SI PENSI ALLE VERE EMERGENZE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Il rispetto dei luoghi di cura è un valore condivisibile, ma oggi la priorità della sanità salernitana non può essere il modo in cui i cittadini si vestono quando entrano in un ospedale. Le vere emergenze sono i pronto soccorso sovraffollati, le liste d’attesa interminabili, la carenza di medici e infermieri e le difficoltà delle Case di Comunità a decollare pienamente.”

Lo dichiara il Consigliere Comunale di Forza Italia Salerno Gabriele Casaburi.

Un assessorato alla Salute deve essere il punto di raccordo tra territorio e Regione, portando all’attenzione delle istituzioni le criticità reali che incidono ogni giorno sulla vita dei cittadini. Prima di impedire infradito e shots dobbiamo garantire cure tempestive, personale adeguato e servizi sanitari efficienti.

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