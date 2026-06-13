GAETANO MANFREDI (ANCI): “DENATALITA’ E’ PRIMO PROBLEMA, SERVE PIANO PER I GIOVANI”

“Sul tema dei giovani dobbiamo mettere un po’ di attenzione in più. La denatalità è il problema numero uno ma siamo il Paese con più giovani che vanno all’estero e anche quello con più giovani che non studiano e non lavorano. Noi dobbiamo dare opportunità ai nostri giovani, che facciamo aspettare troppo. Quindi oltre a pensare alla natalità cerchiamo di valorizzare i giovani che già abbiamo. Abbiamo bisogno di un piano straordinario perchè i pochi giovani che abbiamo rischiamo di perderli pure, e sarebbe un paradosso”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo al Forum in Masseria a Manduria, organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners.

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