ATTILIO PIERRO (FN) A ROMA PER COSTITUENTE FUTURO NAZIONALE: “PARTE OGGI UNA NUOVA SFIDA”

Si tratta di una data importante, destinata a segnare l’inizio di un nuovo percorso politico e umano, fondato su valori, identità, coraggio e amore per la nostra Nazione.”
Lo scrive il deputato di Futuro Nazionale Attilio Pierro.
Essere parte di questo momento storico rappresenta per me una grande responsabilità e, al tempo stesso, motivo di orgoglio. Un’occasione per contribuire concretamente alla costruzione di un progetto che guarda al futuro dell’Italia con serietà, competenza e determinazione.
Da Roma parte oggi una nuova sfida, un cammino che coinvolgerà migliaia di persone animate dalla volontà di restituire centralità agli interessi degli italiani e di costruire una prospettiva di crescita, sicurezza e prosperità per il nostro Paese.
Il futuro non si attende. Il futuro si costruisce.
Avanti, insieme.