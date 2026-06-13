NOCERA INFERIORE. L’AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO DE MAIO PRESENTA IL NUOVO PIANO DI PIANTUMAZIONE

Lunedì 15 giugno 2026, alle ore 11:00, l’Aula Consiliare ospiterà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Regolamento del Verde Urbano pubblico e privato e la piantumazione di 30 nuove alberature.

Parteciperanno alla conferenza stampa il sindaco, Paolo De Maio, l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Mercede, la presidente della Commissione Ambiente, Carmen Granato, la presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno, Rossella Robusto e Michele Buonomo della Segreteria Nazionale di Legambiente. Saranno presenti, inoltre, la funzionaria Agronoma, Elena Manco, e la responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia, Simona PulsinellI.

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