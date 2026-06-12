PROVINCIA DI AVELLINO. INCOTRO TRA IL PRESIDENTE PICONE E L’ASSESSORE REGIONALE SAGGESE

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

 Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Palazzo Caracciolo, la visita istituzionale dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania Angelica Saggese al Presidente della Provincia Fausto Picone. L’incontro, nato come momento di cordiale saluto istituzionale, si è trasformato in un proficuo confronto sulle principali priorità e sulle sfide strategiche che l’ente provinciale è chiamato ad affrontare nei prossimi anni. Al centro del dialogo, la necessità di rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli amministrativi, al fine di valorizzare l’intera provincia e fornire risposte concrete alle esigenze delle comunità locali. A suggello della visita e come simbolo del profondo legame identitario con il territorio, il Presidente Picone ha voluto omaggiare l’Assessore Saggese con un dono speciale: una miniatura di San Guglielmo, fondatore dell’Abbazia di Montevergine e Santo Patrono dell’Irpinia.

 

“Un momento costruttivo e caratterizzato da una piena sintonia istituzionale che conferma la volontà di avviare un confronto costante tra l’Amministrazione Provinciale e la Regione Campania, con l’obiettivo di valorizzare le grandi potenzialità dell’Irpinia e promuovere percorsi di sviluppo condivisi” ha dichiarato il Presidente Fausto Picone.

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