LA CANZONE NAPOLETANA ARRIVA NEL PARLAMENTO EUROPEO: L’INIZIATIVA DELL’EURODEPUTATO ALBERICO GAMBINO (ECR-FDI)

Si è tenuta , presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, su iniziativa dell’On. Alberico Gambino (ECR – Fratelli d’Italia), una partecipata ed originale “Lezione-Concerto” interpretata dal Maestro Espedito De Marino, che ha visto il coinvolgimento di diversi Europarlamentari ed ospiti provenienti da diversi Paesi.

L’incontro, promosso con l’obiettivo di favorire il dialogo tra culture differenti attraverso il linguaggio universale della musica, ha offerto un approfondimento sulla storia della canzone napoletana d’autore, autentico patrimonio identitario della tradizione italiana. Particolarmente emozionante il tributo dedicato a Roberto Murolo, figura simbolo della musica partenopea, di cui il Maestro De Marino è stato storico chitarrista per ben sedici anni. Nel corso dell’evento è stato inoltre ricordato il recente via libera della Commissione Cultura della Camera dei Deputati alla relazione conclusiva propedeutica al riconoscimento della musica classica napoletana quale “Patrimonio culturale immateriale UNESCO”. “Si tratta di un passaggio significativo verso il raggiungimento di un obiettivo storico atteso da decenni – ha dichiarato l’On. Gambino – che conferma il forte impegno del Governo italiano nella valorizzazione di una tradizione musicale che rappresenta l’Italia nel mondo”. “Il riconoscimento della musica classica napoletana – ha aggiunto Gambino – non costituisce soltanto una tutela della nostra identità culturale, ma anche il riconoscimento di una straordinaria espressione artistica capace, da oltre un secolo, di trasmettere messaggi universali di dialogo, inclusione e pace tra i popoli. La melodia partenopea, infatti, ha saputo fondere nel tempo influenze multiculturali e sensibilità diverse, diventando una delle più alte ambasciatrici della cultura italiana nel mondo”.