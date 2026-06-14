MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO: “INTITOLATA PISCINA COMUNALE AD ALDO COSTANZA”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Con il cuore pieno di commozione e di profonda emozione, questa sera abbiamo intitolato la piscina comunale ad Aldo Costanza.
La straordinaria e sentita risposta della comunità è la testimonianza di quanto il dottor Costanza abbia dato il cuore per la nostra gente.
È stato un medico sempre disponibile, un confidente, l’amico di tutti, una figura che chiunque poteva trovare a disposizione giorno e notte. Amante dei giovani e sportivo di qualità eccezionale, lavorava quotidianamente per il prossimo, arrivando a trascurare se stesso per puro amore verso la sua comunità.”
Lo scrive Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella. 

È una persona che manca a tutti, in primis a me, essendo mio zio, un legame che ha reso questa serata ancora più toccante a livello personale.
Oggi abbiamo dato il suo nome a una struttura comunale affinché il suo ricordo rimanga per sempre vivo nella memoria di chi verrà. Il dottor Costanza è stato un grande uomo, un grande medico, un grande sportivo, un grande in tutto.

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