ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “CRISI IDRICA, CONFERMATI 38 MILIONI DI FONDI PER SALERNO ED AVELLINO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“La crisi idrica che colpisce duramente i territori di Salerno e Avellino richiede attenzione costante, interventi concreti e risposte immediate.

Dopo aver presentato una formale interrogazione parlamentare per chiedere la nomina del nuovo Commissario, successivamente avvenuta, ho mantenuto un confronto diretto con la struttura commissariale per verificare lo stato dei progetti destinati ai nostri territori.

Nonostante la riduzione di circa 270 milioni di euro rispetto ai 980 milioni inizialmente previsti a livello nazionale, ho ottenuto rassicurazioni importanti: i tre interventi programmati per le nostre province – due in Irpinia (realizzazione condotta bonifica Ufita-Flumeri; captazione fonti integrative acquiferi minori) uno nel Salernitano (sicurezza idraulica diga di Persano) – saranno integralmente confermati attraverso un prossimo DPCM, per un investimento complessivo superiore a 38 milioni di euro.”

Lo annuncia il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Un ringraziamento particolare va ai segretari provinciali di Azione, Rosario Pacifico per Salerno e Mimmo Gambacorta per Avellino, per l’attenzione, l’impegno e il costante lavoro svolto su una questione così grave e urgente per le nostre comunità.

È un risultato importante, ma non basta. Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione delle procedure affinché le risorse si trasformino rapidamente in opere e soluzioni concrete.

Il diritto all’acqua non può essere messo in discussione. Su una problematica così grave non sono ammesse distrazioni, ritardi o passi indietro.

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