CAVA DE’ TIRRENI. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA GIUNTA DEL SINDACO RAFFAELE GIORDANO

E’ questione di giorni, poi Cava de’ Tirreni avrà la sua nuova Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Raffaele Giordano. Un esecutivo politico ma anche tecnico, con 7 assessori di cui 5 espressione delle forze politiche e civiche che hanno sostenuto la candidatura vincente di Giordano e 2 tecnici. Le decisioni di Giordano, che in questo fine settimana ha continuato i suoi incontro con i rappresentanti delle forze politiche, dovrebbero arrivare nei primi giorni della prossima settimana e, con ogni probabilità, gli assessori saranno nominati prima della cerimonia di proclamazione dei consiglieri comunali eletti. La carica di Vice Sindaco andrà a Fratelli d’Italia, il partito che nella coalizione di Giordano ha ottenuto il maggior numero di consensi: tra i nomi in corsa c’è anche quello di Gianpio De Rosa.

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