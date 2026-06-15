MONTECORVINO PUGLIANO. IL SINDACO CHIOLA PERDE PEZZI, DELLO STRITTO LASCIA LA MAGGIORANZA

A Montecorvino Pugliano la maggioranza del Sindaco Chiola inizia a perdere pezzi: questa mattina, infatti, la consigliera comunale Grazia Dello Stritto ha, ufficialmente, comunicato l’addio al gruppo che ha sostenuto l’attuale primo cittadino del centro dei Picentini.

Io sottoscritta Grazia Dello Stritto, nella qualità di consigliere comunale del comune di Montecorvino Pugliano, con la presente dichiara di non aderire più al gruppo consiliare “AVANTI Chiola Sindaco ” e di voler assumere la posizione di indipendente in seno al Consiglio Comunale stesso rispettando il ruolo di consigliere di maggioranza conferitomi dall’elettorato. Una scelta difficile, maturata con sofferenza, ma resa necessaria da una situazione ormai intollerabile. Da tempo, infatti, sono oggetto di atteggiamenti sistematici di isolamento, delegittimazione e ostilità all’interno del gruppo e addirittura cancellata dalle foto di rappresentanza. Questi comportamenti hanno creato un clima tossico e umanamente insostenibile. Sono rimasta finora nel gruppo di maggioranza solo per rispetto verso i miei elettori, che hanno creduto nel mio impegno e nei valori che ho rappresentato. Con il tempo mi sono resa conto che le mie deleghe, tra l’altro rimesse nella mani del Sindaco, erano solo di facciata perché non sono stata mai interpellata per linee programmatiche sul bilancio o sul personale. Oggi però, non posso più ignorare l’impatto che tutto ciò ha sulla mia vita personale. Non sono serena, e credo che la serenità sia un diritto e un dovere, soprattutto quando si ha una famiglia da tutelare. È quindi per rispetto verso me stessa, verso chi mi ha dato fiducia, verso la mia famiglia e verso l’istituzione che rappresento, che ho deciso di intraprendere un percorso indipendente. Resterò tale e sarò sempre al fianco della mia comunità, continuando a lavorare con coerenza, trasparenza e spirito di servizio. La mia uscita dal gruppo di maggioranza non rappresenta una resa, ma un atto di coerenza, dignità e responsabilità. Non smetterò mai di ringraziare ed essere grata alle persone che hanno apprezzato il mio operato onorandomi del proprio voto e di chi continua a sostenermi e assicuro che il mio impegno per il bene della nostra comunità proseguirà con determinazione.