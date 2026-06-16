A FISCIANO INAUGURA VIGNADONICA SENIOR CO-HOUSING: STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA

A Fisciano inaugura “Vignadonica Senior Co-Housing”

Sabato 20 giugno alle ore 19:30 apre una nuova struttura dedicata al benessere, alla sicurezza e alla qualità della vita delle persone anziane

FISCIANO (SA) – Sarà inaugurata sabato 20 giugno alle ore 19:30, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano di Fisciano, la nuova struttura “Vignadonica Senior Co-Housing”, un innovativo progetto residenziale pensato per offrire agli anziani un ambiente accogliente, sicuro e ricco di opportunità relazionali.

La struttura nasce con l’obiettivo di promuovere un modello abitativo moderno, fondato sull’autonomia della persona, sulla socialità e sulla tutela del benessere psicofisico. “Vignadonica Senior Co-Housing” propone diverse soluzioni abitative e assistenziali, tra cui Casa Albergo, Comunità Tutelare e Appartamenti Protetti, rispondendo alle differenti esigenze degli ospiti e delle loro famiglie.

L’iniziativa rappresenta una risposta concreta ai cambiamenti demografici e ai nuovi bisogni della popolazione anziana, offrendo servizi qualificati in un contesto che favorisce la condivisione, la serenità e il mantenimento delle relazioni sociali. Gli spazi sono stati progettati per garantire comfort, sicurezza e qualità della vita, valorizzando il tempo, le esperienze e la dignità di ogni persona.

La cerimonia inaugurale, in programma alle ore 19:30, sarà un momento di incontro con il territorio, le istituzioni, le associazioni e i cittadini, che avranno l’opportunità di visitare la struttura e conoscere da vicino il progetto e i servizi offerti.

“Qui è sempre il tuo tempo” è il messaggio che accompagna l’apertura di Vignadonica Senior Co-Housing: un invito a vivere una nuova stagione della vita in un ambiente che mette al centro la persona, le sue esigenze e il suo benessere.

L’inaugurazione segna l’avvio di una realtà che ambisce a diventare un punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza agli anziani nella Valle dell’Irno e nell’intera provincia di Salerno, promuovendo un modello innovativo di senior living basato su autonomia, sicurezza e relazioni umane.

Share on: WhatsApp