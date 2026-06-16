MERCATO SAN SEVERINO. NASCE UN NUOVO HUB NEXT GENERATION DEDICATO AI GIOVANI

Venerdì 19 giugno, alle ore 20:00, sarà inaugurata in Via San Felice 7, a Mercato San Severino, la nuova sede di Next Generation Hub APS, associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Lo spazio, di circa 140 mq, nasce dal recupero e dalla riqualificazione di un bene ecclesiale concesso per finalità associative e sociali grazie alla disponibilità della Parrocchia Santi Eustachio e Felice, guidata da Don Giovanni Coppola, e all’autorizzazione dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

La struttura è stata completamente ripristinata: dalla copertura alle mura esterne e interne, dagli impianti elettrici agli ambienti destinati alle attività associative. Il risultato è uno spazio rinnovato, curato nei dettagli e suddiviso in due aree principali: una zona hub dedicata ad accoglienza, progettazione, lavoro condiviso e incontri; e una sala polifunzionale per formazione, mostre, eventi, laboratori, convegni e momenti culturali.

L’impatto visivo è quello di un ambiente professionale e creativo, ispirato ai moderni innovation hub internazionali, ma con una missione profondamente sociale e territoriale: offrire alla comunità strumenti, competenze e nuove possibilità di crescita.

Tra le attività previste ci sono percorsi di educazione digitale, laboratori sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, progetti creativi per bambini e ragazzi anche attraverso piattaforme come Roblox, iniziative di giornalismo giovanile, podcast, contenuti video e incontri con autori, artisti, scrittori, registi, imprenditori, docenti e professionisti.

Next Generation Hub APS intende valorizzare anche strumenti e programmi digitali dedicati al non profit, tra cui soluzioni collegate a Microsoft, Google, Canva, ChatGPT e Gemini, con l’obiettivo di rendere più accessibili formazione, competenze e innovazione. L’associazione è inoltre affiliata AICS e si inserisce in una rete di relazioni con realtà istituzionali, culturali, formative, sociali e del Terzo Settore.

«Non volevamo aprire semplicemente una sede. Volevamo creare un luogo capace di accendere possibilità. Abbiamo recuperato uno spazio fisico, ma il vero obiettivo è costruire uno spazio mentale e sociale dove giovani, istituzioni, arte, tecnologia e territorio possano dialogare. Un piccolo hub dell’innovazione sociale, con i piedi ben piantati nella comunità», dichiara Gaetano Berardinelli, Presidente di Next Generation Hub APS.

La serata inaugurale sarà un momento di incontro tra istituzioni, giovani, arte e cittadinanza. Sono attesi rappresentanti istituzionali, autorità civili e religiose, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, esponenti del mondo associativo, culturale, formativo e imprenditoriale, insieme a cittadini e nuove generazioni.

Il programma prevede la benedizione della sede da parte di Don Giovanni Coppola e l’esposizione delle opere del Maestro Umberto Canfora, primo segnale di una linea culturale che intende portare arte, autori e creativi all’interno della vita associativa.

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Salerno.

Appuntamento: venerdì 19 giugno, ore 20:00, in Via San Felice 7, Mercato San Severino.