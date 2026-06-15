CARLO CALENDA (AZIONE): “VANNACCI SARA’ IL MOVIMENTO 5 STELLE DEL CENTRO DESTRA”

“Vannacci sarà il Cinque Stelle del centrodestra”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione a Milano del movimento Europeisti.eu, promosso da Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli. Azione “non ha fatto parte del Conte due, perché sapevo che i 5 stelle una volta messi lì non sarebbero più usciti e avrebbero determinato una svolta populista del Pd”, premette. “Vannacci rischia di fare la stessa cosa in peggio nel centrodestra, in peggio perché stiamo parlando di un cripto fascista amico di Putin e il rischio che rimanga veramente come virus nel centrodestra esiste”, conclude.

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