VERSO LE POLITICHE 2027. PER FDI CI SONO I NOMI DI SANGIULIANO, ZECCHINO E FABBRICATORE

Dal Consiglio Regionale della Campania al Parlamento, soprattutto in caso di modifica della Legge Elettorale e dell’inserimento delle preferenze: per l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano, oggi Capo dell’Opposizione all’interno del Consiglio Regionale, c’è la possibilità concreta di una candidatura per le prossime elezioni politiche. In casa Fdi si fa, anche, il nome dell’attuale Vice Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Fabbricatore, reduce da una brillante campagna elettorale nello scorso Novembre 2027. C’è, comunque, bisogno, almeno per la Camera dei Deputati, anche di coinvolgere la Provincia di Avellino: ed ecco, allora, spuntare il nome di Zecchino, attuale Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.
Per Fratelli d’Italia, in ogni caso, il punto di partenza sono gli uscenti a cominciare da Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone che, con ruoli diversi, fanno parte del Governo di Giorgia Meloni.