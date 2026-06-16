ESAMI DI MATURITA’ 2026. IL MESSAGGIO DEL MINISTRO VALDITARA A TUTTI GLI STUDENTI ITALIANI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“La Maturità, proprio perché vuole valorizzare i vostri talenti, presuppone che voi, studenti, in modo molto sereno ma anche in modo determinato, siate consapevoli dei vostri talenti e riflettiate su quello che avete imparato, su quello che avete acquisito e su come ciò che avete imparato e acquisito può al meglio valorizzare le vostre abilità, le vostre potenzialità. Valete tanto, è il momento di tirar fuori il vostro valore”. Questo il messaggio che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lancia, attraverso l’Adnkronos, agli studenti che il 18 giugno a partire dalle 8,30 affronteranno la prima prova dell’esame di Maturità.

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