COMUNE DI PELLEZZANO. OK AL PIANO URBANISTICO COMUNALE, ORA LA FASE ATTUATIVA

Con la delibera di Giunta n. 64 del 15 giugno 2026, l’Amministrazione Comunale di Pellezzano ha preso formalmente atto degli elaborati della variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), aggiornati a seguito del recepimento delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute ed esaminate con la precedente delibera di Giunta n. 15 del 9 febbraio 2026. Si tratta di un passaggio amministrativo di grande rilievo, che consolida il percorso di revisione dello strumento urbanistico avviato dall’Ente e che rappresenta un tassello fondamentale per la pianificazione dello sviluppo futuro del territorio.

L’Esecutivo, avvalendosi del supporto dei competenti organismi istituzionali e tecnici, ha analizzato in modo puntuale tutte le osservazioni presentate dai cittadini, dai professionisti e dagli enti coinvolti, valutando con attenzione ogni contributo. Le osservazioni accolte e le relative controdeduzioni sono state integrate negli elaborati del PUC, già adottato con apposito provvedimento di Giunta nel novembre 2025, rendendoli parte integrante della proposta di piano.

“Abbiamo svolto un lavoro approfondito e trasparente – ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – esaminando con serietà tutte le osservazioni pervenute. Il confronto con il territorio è stato fondamentale e ha permesso di migliorare ulteriormente il Piano Urbanistico Comunale, rendendolo uno strumento più moderno, efficace e aderente alle reali esigenze della nostra comunità”.