ALBERICO GAMBINO (GRUPPO ECR-FDI): “ALBANIA PIU’ VICINA AD EUROPA RENDE PIU’ FORTE L’INTERO CONTINENTE”

“Con il voto favorevole del Parlamento europeo alla relazionesull’Albania arriva un segnale politico importante: l’Europa deve continuare a sostenere conconvinzione i Paesi che scelgono la strada delle riforme, della libertà e della cooperazioneeuro-atlantica”.Lo dichiara l’eurodeputato Alberico Gambino, relatore ombra del gruppo ECR sulla relazioneannuale dedicata all’Albania.”Quella approvata oggi non è una semplice relazione tecnica. È il riconoscimento deiprogressi compiuti dall’Albania nel suo percorso di avvicinamento all’Unione europea e unmessaggio di fiducia verso un Paese che ha dimostrato con i fatti di voler condividere i valorie le responsabilità della famiglia europea”.Per Gambino, il dossier assume un’importanza strategica che va oltre il processo diallargamento.”L’Albania è un partner strategico dell’Italia, un alleato affidabile della NATO e uninterlocutore fondamentale per la stabilità dei Balcani occidentali e del Mediterraneo. Inquesti anni il Governo guidato da Giorgia Meloni ha rafforzato in modo significativo ilrapporto tra Roma e Tirana, trasformando una storica vicinanza tra i nostri popoli in una verapartnership strategica fondata su sicurezza, sviluppo e cooperazione”.“La bocciatura degli emendamenti presentati da Ilaria Salis – ha aggiunto Gambino -rappresenta un chiaro segnale politico. Il Parlamento europeo ha respinto il tentativo dellasinistra di trasformare una relazione sull’Albania in uno strumento di attacco al Governoitaliano”.L’eurodeputato di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre il valore geopolitico della scelta compiutadal Parlamento europeo.”In una fase segnata da guerre, instabilità e nuove sfide alla sicurezza europea, sostenere ilpercorso europeo dell’Albania significa investire nella stabilità del nostro vicinato e rafforzarela presenza dell’Europa in una regione strategica. L’allargamento non deve essere unautomatismo, ma quando il merito produce risultati concreti, l’Europa deve avere il coraggiopolitico di riconoscerli” conclude Gambino

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