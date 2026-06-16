CAVA DE’ TIRRENI. GIORDANO FIRMA I DECRETI: ECCO TUTTI I NOMI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA

Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Raffaele Giordano ha firmato i decreti di nomina degli assessori. Ecco tutti i nomi.
DELLA MONICA ANNALISA Vice sindaco con delega alla Salute, Sicurezza e viabilità, Urbanistica, Beni Comuni e Manutenzione
DE ROSA GIANPIO Commercio, Cultura e Grandi eventi, Decoro Urbano, Semplificazione Amministrativa, Fondi e Progettazione strategica, Marketing Territoriale
FERRARA CLELIA Ambiente, Protezione Civile, Igiene urbana, Tutela animali, Pari opportunità
MUROLO MARCELLO Bilancio e programmazione economica, Tributi, Personale, Partecipate e Contenzioso
LAMBERTI VINCENZO Politiche Sociali, Accessibilità e Inclusione Urbana, Lavori pubblici, Edilizia Scolastica
FERRIGNO UMBERTO Turismo, Sport e Impianti Sportivi, Verde pubblico
D’ASCOLI ANTONELLA Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Artigianato, Patrimonio, Cerimoniale e Eventi Istituzionali