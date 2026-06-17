AVELLINO. LAURA NARGI: “CONTENTA PER FINANZIAMENTO DISTRETTI COMMERCIO, IL PROGETTO E’ NOSTRO”

È giusto ricordare che questo progetto è nato anni fa, quando ero assessore alle Attività Produttive. Abbiamo creduto per primi in questa visione, lavorando insieme alle associazioni di categoria, ai commercianti e agli uffici comunali, fino a raggiungere un risultato straordinario: i due Distretti del Commercio di Avellino sono stati i primi ad essere riconosciuti dalla Regione Campania.”
Lo scrive l’ex Sindaco di Avellino, oggi Consigliere Comunale di minoranza, Laura Nargi.
Successivamente, durante la mia amministrazione, il percorso è proseguito grazie al prezioso lavoro dell’assessore al Commercio, Bilotta, che ringrazio per l’impegno e la dedizione.
Ringrazio anche la commissaria prefettizia per aver garantito continuità a un progetto già avviato e rivolgo al sindaco Pizza un sincero augurio di buon lavoro, affinché possa rafforzare e sviluppare questo importante strumento di crescita.
Quando un’iniziativa è utile alla città deve andare avanti, al di là delle appartenenze e delle vicende politiche.
Noi continueremo a sostenere ogni progetto che contribuisca alla crescita e allo sviluppo di Avellino, con la consapevolezza di aver posto le basi di un percorso importante e di aver creduto, tra i primi, in un’opportunità concreta per la nostra comunità.