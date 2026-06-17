AVELLINO. LAURA NARGI: “CONTENTA PER FINANZIAMENTO DISTRETTI COMMERCIO, IL PROGETTO E’ NOSTRO”

È giusto ricordare che questo progetto è nato anni fa, quando ero assessore alle Attività Produttive. Abbiamo creduto per primi in questa visione, lavorando insieme alle associazioni di categoria, ai commercianti e agli uffici comunali, fino a raggiungere un risultato straordinario: i due Distretti del Commercio di Avellino sono stati i primi ad essere riconosciuti dalla Regione Campania.”

Lo scrive l’ex Sindaco di Avellino, oggi Consigliere Comunale di minoranza, Laura Nargi.