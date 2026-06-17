NUOVA LEGGE ELETTORALE. TAJANI (FORZA ITALIA) FRENA SULL’INSERIMENTO DELLE PREFERENZE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

”Io sono sempre stato eletto con le preferenze, non mi spaventano, ma mi pare che ci sia un accordo complessivo per non inserirle” nella riforma elettorale, ”quindi si va in quella direzione”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Montecitorio.

“Prima si approva la riforma e meglio è. Io sono sempre per approvare i testi legislativi in tempi rapidi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde a chi alla Camera gli chiede se l’obiettivo della maggioranza è quello di approvare la nuova legge elettorale entro agosto, anche al Senato.

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