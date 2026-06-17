COMUNE DI ANGRI. IL SINDACO ALFONSO SCOPPA UFFICIALIZZA LA GIUNTA: MAZZOLA SARA’ IL SUO VICE

Il Sindaco Alfonso Scoppa ha definito la composizione della nuova Giunta Comunale che lo affiancherà nell’azione amministrativa per il governo della città di Angri.

Le scelte sono state ispirate dalle competenze professionali, dall’esperienza e dalla disponibilità al servizio della comunità di ciascuno dei componenti dell’esecutivo cittadino, con l’obiettivo di affrontare con serietà e concretezza le sfide che attendono la città nei prossimi anni.

Il ruolo di Vicesindaco è stato affidato al dott. Massimiliano Mazzola, al quale sono state assegnate le deleghe a Urbanistica, SUAP e Commercio.

Gli altri componenti della Giunta Comunale sono:

Giacomo Sorrentino , Assessore ai Servizi Sociali, Sport, Politiche Giovanili, Digitalizzazione e Pari Opportunità;

, Assessore ai Benedetto D’Ambrosio , Assessore ai Lavori Pubblici, alla Manutenzione ed Edilizia Scolastica ;

, Assessore ai ; Renato Orlando , Assessore al Contenzioso, Affari Legali e Affari Generali;

, Assessore al Carmen Fattorusso , Assessore a Polizia Locale, Protezione Civile, Patrimonio e Personale;

, Assessore a ssa Gina Fusco , Assessore a Cultura, Spettacolo, Turismo, Istruzione, Politiche Educative e Rapporti con il Consiglio Comunale;

, Assessore a ssa Mina De Pascale, Assessore a Bilancio, Tributi, Cimitero e Arredo Urbano.

Il Sindaco Alfonso Scoppa manterrà le deleghe ad Ambiente, Comunicazione e Sanità.