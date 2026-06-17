CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO RAFFAELE GIORDANO PRESENTA LA SUA GIUNTA COMUNALE

È stato il sindaco Raffaele Giordano – affiancato da coordinatori e segretari di partiti e movimenti che hanno supportato la sua candidatura a sindaco – a presentare gli assessori, illustrando le rispettive deleghe.

“Ringrazio la squadra che mi ha aiutato a vincere le elezioni e che adesso sarà al mio fianco nelle tante sfide amministrative che si presenteranno, prima tra tutte l’approvazione del rendiconto di gestione 2025 che doveva chiudersi lo scorso 30 aprile – ha sottolineato Giordano – Ho giurato che onorerò l’impegno che ho assunto ogni minuto della mia giornata e chiedo ai miei assessori di fare lo stesso”.

Il sindaco ha spiegato di voler tenere per sé, ad interim, la delega a Istruzione, Politiche giovanili, Digitalizzazione e Frazioni. “Parte di queste deleghe – ha detto – saranno affidate ad alcuni consiglieri, probabilmente già durante la seduta di proclamazione del Consiglio comunale, fissato per il prossimo 29 giugno”. Inoltre ha precisato che “le deleghe assessoriali sono state frazionate per una ragione precisa: favorire un lavoro sinergico degli assessori”.

La squadra assessoriale si è poi presentata, a partire dal vicesindaco Annalisa Della Monica a cui è stata attribuita, tra l’altro, la delega alla Sanità. “È un onore per me essere la prima donna vicesindaco dopo cinquant’anni – ha detto – Siamo persone perbene e il nostro lavoro è orientato al benessere della nostra comunità”. Il neoassessore alla Cultura Gianpio De Rosa, invece, ha rimarcato la necessità di rilanciare la vita culturale della città, anche grazie ai fondi europei”, mentre Clelia Ferrara, che ha la delega all’Ambiente, ha sottolineato che “il lavoro sinergico risolverà le tante criticità della città”. Sulla capacità di Giordano di fare gruppo e di avere una visione d’insieme si è soffermato Marcello Murolo, a cui è stata affidata, tra l’altro, la delega al Bilancio. “Siamo operativi sin da subito – ha spiegato Murolo – Il nostro sarà un lavoro di squadra come la nostra vittoria è stata di coalizione”. Sull’importanza di “mettersi subito a lavoro per risolvere molte difficoltà delle fasce deboli” si è soffermato il neoassessore alle Politiche Sociali Vincenzo Lamberti, mentre il neoassessore al Turismo e allo Sport Umberto Ferrigno ha posto l’accento sulla necessità di “valorizzare anche gli sport minori”. Infine la neoassessora alle Attività Produttive Antonella D’Ascoli ha ringraziato “i giovani elettori, capitanati da Francesco Della Rocca, che hanno dato forza alla mia candidatura e che sono il presente e il futuro della città”.

Assessori e deleghe assessoriali:



Annalisa Della Monica: Vicesindaco con delega alla Salute, Sicurezza e viabilità, Urbanistica, Beni Comuni e Manutenzione

Gianpio De Rosa: Commercio, Cultura e Grandi eventi, Decoro Urbano, Semplificazione Amministrativa, Fondi e Progettazione strategica, Marketing Territoriale

Clelia Ferrara: Ambiente, Protezione Civile, Igiene urbana, Tutela animali, Pari opportunità

Marcello Murolo: Bilancio e programmazione economica, Tributi, Personale, Partecipate e Contenzioso

Vincenzo Lamberti: Politiche Sociali, Accessibilità e Inclusione Urbana, Lavori pubblici, Edilizia Scolastica

Umberto Ferrigno: Turismo, Sport e Impianti Sportivi, Verde pubblico

Antonella D’Ascoli: Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Artigianato, Patrimonio, Cerimoniale e Eventi Istituzionali