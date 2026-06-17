PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “LA REGIONE MODIFICHI IL REGOLAMENTO PER UTILIZZO DI ACQUA AD USO IRRIGUO”

“Con la mozione approvata dal Consiglio Provinciale per modificare il Regolamento Regionale sull’utilizzo di acqua ad uso irriguo, abbiamo provato a dare una risposta ai tanti centri della nostra Provincia di Salerno, che attraverso modalità controllate di raccolta delle acque fanno fronte a necessità quotidiane, senza incidere sul consumo di acqua”
Lo dichiara il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
“E’ per questa ragione” continua Guzzo, “che con il documento, discusso all’interno del Consiglio Provinciale, abbiamo chiesto, in maniera ufficiale alla Regione Campania, di modificare il regolamento, rendendolo meno rigido dinanzi alle crescenti esigenze idriche di numerosi territori della nostra provincia.”