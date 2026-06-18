CLAUDIO DURIGON: “PER SOSTENERE FAMIGLIE E’ NECESSARIO ADEGUAMENTO SALARIALE CONTINUO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Questo Governo ha fatto tanto per le famiglie, ha messo in campo molte azioni. Il salario giusto è sicuramente un aspetto sul quale questo Governo è intervenuto. Il taglio del cuneo da 10 miliardi, credo, sia stato un intervento molto consistente da parte di questo Governo. Ma credo che non sia sufficiente per il cambio culturale che serve oggi in Italia per affrontare la questione demografica. Invece del salario minimo, che avrebbe portato a una deflagrazione della contrattazione e quindi avrebbe avuto un effetto di abbattimento verso il basso, noi abbiamo bisogno di un aumento salariale costante, che vada verso l’alto e non verso il basso, sia un presupposto importante”. Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, intervenendo al dibattito ‘La demografia cambia la società’ organizzato oggi in occasione della sesta edizione dell’appuntamento annuale di Adnkronos dedicato ai temi dell’evoluzione demografica a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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