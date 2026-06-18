POLITICHE 2027. ELLY SCHLEIN DIMENTICA IL PRANZO DEL CAMPO LARGO E RIAPRE A MATTEO RENZI

“L’alleanza progressista è già più larga” rispetto alla foto del pranzo tra i leader Pd, M5S a Avs. “L’abbiamo costruita nei tanti comuni e nelle tante regioni dove ci siamo candidati insieme, abbiamo vinto insieme e governiamo insieme senza avere un problema, raccontatemi voi qual è in una regione dove abbiamo avuto effettivamente un problema. Quindi l’alleanza progressista è già più larga. Poi questo non significa che le principali forze di opposizione, che lavorano già insieme su tanti temi da molti anni, non facciano anche delle iniziative”. Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà su La7.

Ma lei l’aveva avvisato Renzi che avreste pubblicato quella foto senza di lui? “Certo, Renzi lo sa che io sono unitaria e continuerò ad esserlo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiede la nostra gente che vuole un’alternativa ad un governo che non ha fatto nulla. Io non ho mai messo veti su nessuno. Insisto sul programma, è sui temi che noi ci mettiamo insieme. Non contro gli avversari e contro Giorgia Meloni o comunque non soltanto contro gli avversari, ma per le cose che vogliamo fare insieme”.