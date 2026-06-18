SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “ASL SALERNO, SERVONO GARANZIE PER IL SERVIZIO DI 118”

Il Presidente del gruppo consiliare regionale di ECR-Lista Cirielli Sebastiano Odierna ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico e alla Giunta regionale per fare piena luce sulla situazione del servizio di emergenza-urgenza 118 dell’ASL Salerno.

Al centro dell’iniziativa consiliare vi sono le convenzioni che regolano il servizio di trasporto sanitario di emergenza sul territorio provinciale. Secondo quanto evidenziato nell’interrogazione, l’opzione di rinnovo prevista dagli affidamenti in essere risulta progressivamente esaurita e, allo stato, non risulterebbe ancora avviata una nuova procedura di affidamento per garantire il regolare svolgimento del servizio negli anni a venire.

«Parliamo di un servizio essenziale che incide direttamente sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini – dichiara Odierna –. In una provincia vasta e complessa come quella di Salerno, caratterizzata da aree interne, zone montane e territori costieri: i tempi di intervento del 118 possono fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo è necessario conoscere quali iniziative siano state adottate e quali siano le prospettive future».

L’interrogazione chiede alla Regione di chiarire se sia stata programmata una nuova procedura di affidamento, quali siano i tempi previsti, in forza di quale titolo giuridico il servizio continui eventualmente a essere svolto nei lotti già scaduti e quali misure si intendano adottare per garantire la continuità delle attività di soccorso senza alcuna interruzione.

Particolare attenzione viene riservata anche alla situazione del lotto relativo ad alcune postazioni strategiche del Cilento, per il quale la procedura avviata non risulterebbe ancora conclusa e il servizio continuerebbe ad essere svolto sulla base di convenzioni risalenti al 2020.

«L’obiettivo della mia iniziativa – conclude Odierna – non è alimentare polemiche, ma ottenere risposte chiare e tempestive nell’interesse esclusivo dei cittadini, degli operatori del settore e delle associazioni che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale di assistenza e soccorso sul territorio».