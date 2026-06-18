PROVINCIA DI SALERNO. ANTONIO SOMMA (FDI): “OPERE PNRR, SI RISCHIA DI LASCIARE INCOMPIUTE”

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, composto da Antonio Somma e Modesto Del Mastro, ha proposto al consiglio una mozione, poi votata all’unanimità, affinché l’ente ponga in essere le azioni finalizzare ad evitare la perdita delle risorse del Pnrr e conseguente revoca dei finanziamenti.

«L’obiettivo – sottolinea il consigliere e sindaco di Mercato San Severino – è quello di chiudere i lavori entro la data del 30 giugno prossimo e far sì che, in caso di interventi bisognosi di un periodo maggior di tempo per essere completati, si attuino iniziative finalizzate alla richiesta di proroghe, rimodulazioni, riformulazioni progettuali o rifinanziamenti alternativi per gli interventi che non potranno essere ultimati. Senza giri di parole rischiamo di perdere opportunità per le nostre comunità scolastiche»

A ciò si aggiunge un’altra richiesta: «rafforzare il coordinamento interno per l’attuazione del Pnrr – si legge – valutando l’istituzione o la formale attivazione di una cabina di regia politico-tecnica sul PNRR provinciale, con il compito specifico di monitorare costantemente lo stato di avanzamento degli interventi, segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio le situazioni di rischio di perdita di finanziamenti, proporre in modo strutturato le azioni correttive da sottoporre alla valutazione e alla pronuncia del Consiglio Provinciale».

L’intera assise ha espresso voto favorevole alla mozione del gruppo Fratelli d’Italia, importante obiettivo raggiunto dai rappresentanti del partito di governo nazionale presso Palazzo Sant’Agostino. L’impegno del consiglio è consistito nel confermare la realizzazione delle opere attraverso l’attivazione di fondi Fesr o Scuola Viva in Cantiere. Grazie a questo impegno le comunità scolastiche non vedranno delle incompiute, con danni ingenti sulle casse della Provincia e di carattere sociale.