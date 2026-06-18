FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA) DELEGATO PER LA CONFERENZA STATO- CITTA’ E AUTONOMIE LOCALI

“Affidato a Morra il compito di rappresentare le istanze dei Comuni e dei territori, portandole concretamente all’attenzione del Governo e delle istituzioni nazionali”. Cosi il segretario generale dell’Anci Campania, Nello D’Auria, sulla nomina di Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di Anci Campania.

Il primo cittadino è stato designato dall’Anci componente della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, uno dei più importanti organismi di raccordo istituzionale tra lo Stato e gli enti locali.

“La designazione – sottolinea D’Auria – è stata comunicata ufficialmente dall’Anci, confermando la fiducia riposta nel lavoro amministrativo e istituzionale svolto da Morra a livello locale, regionale e nazionale. Un riconoscimento di grande prestigio che vede Francesco Morra entrare a far parte dell’organismo nel quale vengono affrontate e condivise le principali questioni riguardanti Comuni, Province e Città Metropolitane, contribuendo al dialogo istituzionale con il Governo”.

“Un grazie sincero e carico di gratitudine al presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, per la fiducia accordata, e alla segretaria generale dell’Anci, Veronica Nicotra, per il costante lavoro di coordinamento e valorizzazione del ruolo dei Comuni italiani”.

Tra i sindaci designati dall’Anci nella Conferenza Stato-Città, Francesco Morra è uno dei soli tre rappresentanti del Mezzogiorno d’Italia ed è l’unico rappresentante della Campania. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali svolge funzioni fondamentali di ⁠coordinamento dei rapporti tra Stato ed enti locali.

“Porterò in Conferenza la voce dei territori – ha sottolineato Morra – dei sindaci e delle comunità locali, con particolare attenzione alle esigenze del Mezzogiorno e della Campania. È un incarico prestigioso che intendo svolgere con spirito di servizio, impegno istituzionale e piena collaborazione con tutti i livelli di governo, nell’interesse dei cittadini e delle autonomie locali” “Un riconoscimento – ha proseguito – che premia il lavoro amministrativo e istituzionale, quello di una intera squadra, svolto negli anni e che rafforza la presenza della Campania nei principali tavoli nazionali di confronto tra Stato e autonomie locali”

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