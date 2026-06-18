SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “RITARDI NEL TRASFERIMENTO FONDI GOVERNO-COMUNI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il Governo di Giorgia Meloni è sempre piu’ lontano dai Comuni. Mai capitato, nel corso degli ultimi anni, un ritardo del genere sui trasferimenti di parte corrente da parte del Ministero. Ritardi nel sistema provocano solo danni agli Enti ed alle comunita’ territoriali, che .a fine mese dovranno pagare anche la prima rata dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti. In questo modo si rischia di non avere la opportuna liquidita’ per pagare stipendi e altro.

Lo denuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese. 

Related Posts

Giugno 17, 2026

COMUNE DI ANGRI. IL SINDACO ALFONSO SCOPPA UFFICIALIZZA LA GIUNTA: MAZZOLA SARA’ IL SUO VICE

Giugno 17, 2026

CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO RAFFAELE GIORDANO PRESENTA LA SUA GIUNTA COMUNALE

Giugno 16, 2026

NOCERA INFERIORE. ANNARITA FERRARA: “IMPORTANTI NOVITA’ PER I NOSTRI SERVIZI SOCIALI”