SCAFATI IN CORTEO PER DIFENDERE L’OSPEDALE MAURO SCARLATO: SINDACO ALIBERTI IN PRIMA FILA

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Ci sarà, in prima fila, anche il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti per il corteo che, venerdi’ 19 Giugno, a partire dalle 18:30, attraverserà le principali strade del centro dell’Agro, per protestare contro l’immobilismo della Regione Campania nell’azione di rilancio dell’Ospedale Mauro Scarlato.

Il nosocomio scafatese, nel corso degli ultimi anni, si è trasformato in un simbolo di una sanità che, lentamente, abbandona i territori, peggio ancora se densamente abitati, come nel caso del Comune di Scafati, circondato da numerosi centri dell’hinterland napoletano.

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