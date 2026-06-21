CONSIGLIO REGIONALE. FDI DEVE SCEGLIERE IL NUOVO CAPOGRUPPO DOPO NOMINA SANGIULIANO CAPO OPPOSIZIONE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sarà un inizio di settimana di impegni per il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale: dopo l’indicazione di Gennaro Sangiuliano come nuovo Capo dell’Opposizione, i consiglieri del partito di Giorgia Meloni dovranno individuare il nuovo capogruppo all’interno del Consiglio Regionale. La decisione, secondo quanto si apprende, potrebbe arrivare tra lunedi’ e martedi’, con le opportune comunicazioni alla Presidenza del Consiglio Regionale e con il nuovo Capogruppo di Fratelli d’Italia che dovrebbe presentarsi, in maniera ufficiale, già il prossimo 29 Giugno, in occasione della prossima seduta del Consiglio Regionale della Campania.

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