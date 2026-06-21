CONSIGLIO REGIONALE. FDI DEVE SCEGLIERE IL NUOVO CAPOGRUPPO DOPO NOMINA SANGIULIANO CAPO OPPOSIZIONE

Sarà un inizio di settimana di impegni per il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale: dopo l’indicazione di Gennaro Sangiuliano come nuovo Capo dell’Opposizione, i consiglieri del partito di Giorgia Meloni dovranno individuare il nuovo capogruppo all’interno del Consiglio Regionale. La decisione, secondo quanto si apprende, potrebbe arrivare tra lunedi’ e martedi’, con le opportune comunicazioni alla Presidenza del Consiglio Regionale e con il nuovo Capogruppo di Fratelli d’Italia che dovrebbe presentarsi, in maniera ufficiale, già il prossimo 29 Giugno, in occasione della prossima seduta del Consiglio Regionale della Campania.

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