LA PRESENTAZIONE DEL NAPOLI PRIDE: IL CORTEO IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO 27 GIUGNO

Subito dopo il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Franco Grillini, si svolgerà la conferenza di presentazione del Napoli pride 2026.

Interverranno: il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessora allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Comitato organizzatore del Napoli Pride con le associazioni Antinoo Arcigay Napoli, Pride Vesuvio, ALFI le Maree, ATN – Associazione Trans Napoli e Coordinamento Campania Rainbow, il direttore artistico del Napoli Pride Diego Di Flora, la Tarantina e (in collegamento) Maria Grazia Cucinotta, due delle madrine del Napoli Pride.

Il corteo del Napoli Pride si svolgerà sabato 27 giugno 2026 dalle ore 15.00 con partenza da piazza Giovanni Leone (Porta Capuana).