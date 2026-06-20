GIOVANNI GUZZO: “AD ATENA LUCANA PER INAUGURAZIONE DI OPERA PAESE – UNA PICCOLA QUANTITA’ DI MONDO”

È stato un vero piacere partecipare all’inaugurazione di “Opera Paese – Una Piccola Quantità di Mondo”, la mostra diffusa che trasforma il centro storico di Atena Lucana in un museo a cielo aperto. Qui, la memoria privata e collettiva esce dalle case per diventare patrimonio condiviso.
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
L’Archivio di Comunità rappresenta uno straordinario esempio di valorizzazione del territorio, capace di far dialogare patrimonio culturale, arte e partecipazione civica. Un progetto che si afferma come modello innovativo di rigenerazione per le aree interne, restituendo centralità alle persone, alle storie e ai luoghi.
Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che ci consegna una visione inedita di archivio: non più uno spazio chiuso a custodia del passato, ma un luogo aperto e vivo. Uno spazio capace di tessere nuove relazioni, stimolare visioni e costruire opportunità per il futuro attraverso il linguaggio universale dell’arte.