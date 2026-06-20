GIOVANNI GUZZO: “AD ATENA LUCANA PER INAUGURAZIONE DI OPERA PAESE – UNA PICCOLA QUANTITA’ DI MONDO”

L’Archivio di Comunità rappresenta uno straordinario esempio di valorizzazione del territorio, capace di far dialogare patrimonio culturale, arte e partecipazione civica. Un progetto che si afferma come modello innovativo di rigenerazione per le aree interne, restituendo centralità alle persone, alle storie e ai luoghi.

Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che ci consegna una visione inedita di archivio: non più uno spazio chiuso a custodia del passato, ma un luogo aperto e vivo. Uno spazio capace di tessere nuove relazioni, stimolare visioni e costruire opportunità per il futuro attraverso il linguaggio universale dell’arte.