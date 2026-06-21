CORRADO MATERA (PD): DAL TURISMO ALLA SANITA’, L’IMPEGNO SUL TERRITORIO DEL CONSIGLIERE DELUCHIANO

Reduce dall’importante risultato elettorale del novembre del 2025 – primo degli eletti all’interno della Lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno – il Consigliere Regionale Corrado Matera, nei primi mesi del nuovo mandato a Napoli ha continuato a mantenere un rapporto sempre costante con i territori del Salernitano.

Lo sguardo rivolto alle problematiche di un’area complessa, come quella della Provincia di Salerno, ma un occhio particolare sempre diretto alle Aree Interne, le zone che lo stesso Presidente Roberto Fico ha messo al centro della sua agenda di Governo. E, non a caso, a depositare una proposta di Legge Regionale sulle Aree Interne è stato proprio lo stesso Presidente della Commissione Bilancio. Impegnato su temi importanti dal turismo alla sanità passando per lo sviluppo territoriale. Riferimento di molti amministratori della provincia continua a rappresentare con determinazione il territorio salernitano. Convinto Deluchiano si è Integrato velocemente e molto bene nel PD campano e salernitano. Con grande lealtà collabora proficuamente con il Presidente Fico e con gli alleati di governo.