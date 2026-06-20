PINA PICIERNO LANCIA UN APPELLO AI RIFORMISTI: “VENITE IN SPAZIO PUBBLICO, UN NUOVO POLO EUROPEISTA”

“Amiche e amici riformisti del Campo Largo, siete davvero convinti che il modo più efficace per costruire un’alternativa di governo alla destra sovranista di Giorgia Meloni sia affidarsi a chi vi chiude nell’armadio appena entra Giuseppe Conte nella stanza o a chi vorrebbe scegliere al posto vostro i leader che vi rappresentano? Noi crediamo di no. Per questo vi aspettiamo dentro Spazio Pubblico per costruire insieme un polo europeista, democratico e riformista”. Lo dice Pina Picierno, in un post sui social con un video allegato in cui dice, tra l’altro: “La notizia di oggi è che all’iniziativa della Fiom con Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni a un certo punto sono partiti insulti e fischi a Matteo Renzi

Share on: WhatsApp