CAMPANIA BONIFICHE. FICO FA FUORI UN ALTRO DELUCHIANO: A CASA NELLO FIORE, PRESIDENTE UN UOMO DI MASTELLA

Continua, all’interno delle società della Regione Campania, il giro di vite voluto e portato avanti dal Presidente Roberto Fico: Nello Fiore, storico deluchiano, già Consigliere Regionale, candidato nella lista del Pd alle ultime regionali del 2025, non è piu’ il Presidente di Campania Bonifiche, società che guidava dal 2023 dopo la nomina dell’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Al posto di Fiore, la nuova maggioranza di Palazzo Santa Lucia ha indicato Domenico Marrazzo, uomo di stretta osservanza mastelliana, Coordinatore Provinciale, a Napoli, di Noi di Centro. Un piccolo regalo di Fico a Mastella per i suoi 80 anni.

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