REGIONE CAMPANIA. LA RIVOLUZIONE DI FICO: “MANAGER ASL, VALUTATI NON SOLO SU BILANCIO MA ANCHE SU LISTE D’ATTESA”

“Stiamo lavorando senza sosta per rafforzare la sanità campana. Lo facciamo investendo sulla rete territoriale, programmando nuove assunzioni e migliorando i servizi. Ma anche facendo in modo che ciò che già esiste funzioni meglio.

Per questo i direttori generali delle Asl e degli ospedali saranno valutati non più solo sui bilanci, ma per le risposte che le loro strutture riusciranno a dare ai cittadini, dalla riduzione delle liste d’attesa ai tempi di degenza nei pronto soccorso, fino al rispetto rigoroso dei principi di imparzialità nei concorsi, negli appalti e negli affidamenti.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Nella stessa direzione va anche la delibera approvata ieri per Soresa, la centrale di committenza del sistema sanitario regionale, con la quale chiediamo una riduzione delle consulenze, delle spese accessorie e dei costi di funzionamento, fissando obiettivi chiari per rendere la gestione della società più efficiente e sostenibile e utilizzare al meglio le risorse pubbliche.

Perché il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, dare ai cittadini una sanità pubblica più efficiente, vicina e capace di rispondere ai bisogni delle persone.