POLITICHE 2027. VOTO ANTICIPATO ? LA DATA E’ QUELLA DI DOMENICA 11 E LUNEDI’ 12 APRILE 2027

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

In caso di voto anticipato per le Politiche 2027 la data sarà quella di Domenica 11 e Lunedi’ 12 Aprile. Negli ultimi giorni, tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione, si ragiona sulla concreta ipotesi che le Elezioni Politiche del 2027, una volta approvata la nuova legge elettorale, possano essere anticipate alla primavera del prossimo anno. E cosi’ c’è già l’ipotesi di una data che, se confermata, equivale a dire che al voto per l’elezione del prossimo Parlamento mancano poco meno di 10 mesi.

Intanto, la prossima settimana arriva in aula, a Montecitorio, il testo della nuova Legge Elettorale, edulcorato dei tantissimi emendamenti presentati dalle forze di opposizione.

Resta, ancora, aperta la possibilità che nel testo vengano inserite le preferenze, grazie ad un emendamento che Fratelli d’Italia ha già annunciato di voler presentare in aula, ma non è escluso che ci siano almeno 20 deputati a chiedere la votazione a scrutinio segreto proprio sulla proposta di reinserire le preferenze nella Legge Elettorale.

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