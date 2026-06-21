MATTEO SALVINI AGLI ISCRITTI DELLA LEGA: “ABBIAMO LA MIGLIORE CLASSE DIRIGENTE D’ITALIA”

“È un bel fine settimana di democrazia e partecipazione: a Milano, la Lega ha scelto di dare direttamente la parola ai cittadini per contribuire alla scelta del futuro candidato sindaco del centrodestra e per raccogliere idee, proposte e priorità per il futuro della città. La stessa logica ispira anche il nuovo Tavolo di Coordinamento dei Territori che si riunirà domani. Un nuovo strumento per ascoltare i territori, valorizzarne le esperienze e trasformare le loro esigenze in proposte concrete. Penso che la Lega abbia la migliore classe dirigente della politica italiana. Sindaci, governatori, amministratori, ministri e parlamentari che ogni giorno lavorano sul territorio e per il territorio. Se continuiamo a concentrarci sulle cose da fare, non ce n’è per nessuno”. Così Matteo Salvini, nell’introduzione alla newsletter “La Settimana Leghista” inviata oggi ai militanti della Lega.

“E mentre qualcuno continua ad appassionarsi a voci di corridoio, fonti anonime e ricostruzioni giornalistiche, la Lega è impegnata a fare quello che ha sempre fatto: ascoltare cittadini e amministratori, costruire soluzioni e lavorare per il bene del Paese.”