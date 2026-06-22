PINA PICIERNO: “DICHIARAZIONI BOCCIA CERTIFICANO CHE IL PD E’ SUBALTERNO A M5S ED AVS”

“La notizia di oggi è che Francesco Boccia, intervistato dal direttore dell’AdnKronos, Davide Desario, ha definito partito democratico, Avs e Movimento 5 Stelle un unico blocco politico. Lo ringrazio, perché mi semplifica le cose. Mi aiuta a spiegare perché il cosiddetto campo largo, oggi, non ha nulla a che vedere con la tradizione del centrosinistra e perché, nei fatti, il Pd condivide le stesse posizioni di Avs e del Movimento 5 Stelle. Allora io vi chiedo, cari amici riformisti e cari amici tutti, ma quale proposta politica può venir fuori sull’Ucraina, sul lavoro, sul Jobs Act e su tutti i grandi temi su cui conosciamo bene le posizioni di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle? La dichiarazione di Boccia racconta meglio di quanto potrei fare io, la subalternità del PD al Movimento Cinque Stelle e AVS. E questo è il grande problema di quel campo”. Così sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

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