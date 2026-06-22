LUCIA VUOLO (LEGA): “LA SINDACO DI ALFANO PASSA CON VANNACCI ? SI DIMETTA DAL RUOLO DEL PARCO DEL CILENTO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

«La sindaca di Alfano, Elena Gerardo, rassegni immediatamente le dimissioni dal direttivo dell’Ente Parco del Cilento. Quella poltrona non è una proprietà privata, ma il frutto del peso politico e dei voti della Lega. Chi cambia tre partiti in pochi mesi per convenienza personale ha il dovere morale di lasciare i ruoli ottenuti grazie alla bandiera che ha appena tradito». Lo dichiara l’Onorevole Lucia Vuolo, Vice Commissario Provinciale della Lega a Salerno.

«Le giustificazioni lette in queste ore rasentano il ridicolo – incalza Vuolo –. La provincia di Salerno è parte centrale e integrante della Lega, sia a livello regionale che nazionale. Questo lo si deve all’instancabile e autorevole lavoro dell’Onorevole Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale e commissario provinciale, che ha saputo dare al nostro territorio una visibilità e una forza politica senza precedenti. Di fronte a questa realtà, certi passaggi di casacca dimostrano solo la natura di veri e cioè “mercanti della politica”, pronti a usare i simboli come taxi».

L’Onorevole Vuolo blinda poi la propria posizione da ogni strumentalizzazione: «Nessuno provi a fare paragoni con la mia storia. I percorsi politici seri si fondano su ideali e radicamento, non su convenienze stagionali. Nel 2025 sono tornata nella Lega per coerenza verso i capisaldi del partito. Ovunque sia stata, anche come coordinatrice provinciale di Forza Italia, ho sempre costruito reti e unito comunità, portando un patrimonio umano che oggi arricchisce la Lega. Io sul territorio costruisco valore; ad Alfano, invece, assistiamo solo a un triste valzer di poltrone».

«La Lega salernitana va avanti a testa alta, forte della guida di Gianpiero Zinzi e di una comunità di amministratori leali. Lasciamo ad altri il primato del trasformismo, certi che i cittadini del Cilento sapranno giudicare chi lavora per il territorio e chi colleziona sigle di partito», conclude il Vice Commissario Provinciale.

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