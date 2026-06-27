GIOVANNI D’AVENIA (SUPER SUD): “IL 29 GIUGNO LA III EDIZIONE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E RETI SOLIDALI”

Il Presidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia: “Istituzioni, esperti e imprese a confronto sul rapporto tra riforma della disabilità, inclusione sociale e mondo del lavoro”

Lunedì 29 giugno 2026, dalle ore 09:30 alle 17:00 nel Complesso Monumentale San Michele, situato in Via Bastioni 14 a Salerno, ospiterà la terza edizione di “Senza Barriere: Inclusione, Opportunità, Talento”. Il delle Comunità Attive e delle Reti Solidali è promosso e organizzato dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Innovation Manager Hub, e beneficia del fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e dell’OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Salerno. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio di importanti enti e istituzioni nazionali e locali, tra cui la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno, Sodalis CSV, la Fondazione Banco di Napoli e il Cesvolab.

A presentare l’iniziativa è lo stesso Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud ETS, che dichiara: “Siamo orgogliosi di dare il via a questa terza edizione, che si conferma un punto di riferimento per il Terzo Settore e per l’intero Meridione. ‘Senza Barriere’ non è solo un titolo, ma un imperativo morale e sociale. Oggi più che mai, l’inclusione non deve essere vista come un mero obbligo assistenziale, ma come un’opportunità straordinaria per valorizzare il talento e generare un impatto sociale ed economico tangibile. Connettere le istituzioni, il mondo accademico, l’associazionismo e il tessuto imprenditoriale è l’unico modo per trasformare i diritti scritti sulla carta in opportunità reali per la nostra comunità”.

I lavori della giornata si apriranno alle ore 09:30 con accoglienza e registrazione dei partecipanti, seguite alle ore 10:00 dai saluti istituzionali. Interverranno Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud ETS; Domenico Credendino, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana; Virgilio D’Antonio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Parente, Presidente della Provincia di Salerno; Paola De Roberto, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Salerno; Piero De Luca, Deputato della Repubblica. Alle 10:30 prenderà il via la tavola rotonda dedicata alla riforma della disabilità e alla sua applicazione nei territori. Il panel, moderato dalla giornalista Barbara Landi, vedrà la partecipazione di Giovanna Baldi, Direttrice Provinciale INPS Salerno; Giuseppe Brandi, avvocato ed esperto in legislazione del Terzo Settore; Cosimo Cicia, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Salerno; Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno; Alessandro Nortano, educatore professionale; Giulia Savarese, Delegata del Rettore per l’Inclusione dell’Università degli Studi di Salerno; Gennaro Sica, Dottore Commercialista e CEO di SICA1989 CTP – Trust Company.

Dopo la pausa pranzo e il networking delle ore 13:00, i lavori riprenderanno nel pomeriggio alle 14:30 con una sessione dedicata a diversity, equity e inclusion nel mondo del lavoro e nella società”.

La sessione pomeridiana sarà coordinata da Manuele Vailati, CEO e Founder di Innovation Manager Hub, insieme alla giornalista Donata Manzolillo, e vedrà il saluto di Don Roberto Faccenda, Responsabile della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Il pomeriggio sarà dedicato alle testimonianze e ai casi concreti di inclusione nei contesti aziendali e sociali. Interverranno alle ore 15:00 Joshua Paveri, Sales Account, TEDx Speaker e Diversity & Inclusion Expert, con una testimonianza sul valore del lavoro come strumento di inclusione; alle ore 15:30 Daniele Regolo, Diversity & Inclusion Director di RISORSE S.p.A., in un’intervista dedicata all’integrazione della cultura inclusiva nei processi aziendali. Alle ore 16:00 spazio alle esperienze di impatto sociale con Francesca Fedeli, Co-founder di Fight The Stroke Foundation; Giovanni Cupidi, blogger, scrittore, attivista per i diritti delle persone con disabilità e Vicepresidente dell’associazione Insieme per l’Autismo ONLUS e del Comitato Siamo Handicappati No Cretini; e Giovanni De Cesare, Human Advisory di Autogrill.

Le conclusioni scientifiche del Forum saranno affidate a Raffaele Sibilio, docente di Sociologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e responsabile scientifico della Fondazione Super Sud”, continua D’Avenia.

Il Forum si chiuderà alle 16:50 con un momento di partecipazione del pubblico attraverso un sondaggio anonimo e la condivisione dei risultati in tempo reale, perché l’inclusione è un processo che si costruisce insieme.