IL PRIMO PRIDE DI ROBERTO FICO DA PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
I diritti non si difendono solo con le parole, si difendono con le scelte, con gli atti e con la presenza delle istituzioni.
Per questo nei giorni scorsi siamo stati al Pride Park ad ascoltare associazioni, volontarie e volontari. Ed è per questo che oggi siamo qui al corteo.
Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, a margine della sua partecipazione all’evento di Napoli. 

Le istituzioni devono essere presenti, confrontarsi e assumersi la responsabilità di trasformare i principi in azioni concrete. E su questi temi bisogna essere chiari e determinati.
Il Pride è un momento di sensibilizzazione, crescita collettiva e rivendicazione di diritti. Un percorso che non deve esaurirsi in una settimana di iniziative, ma che deve continuare ogni giorno nella comunità.
I diritti non riguardano infatti una parte della società. Riguardano tutti. E solo ascoltando e lavorando insieme possiamo costruire una comunità più giusta, più libera e più inclusiva.

Related Posts

Giugno 27, 2026

POLITICHE 2027. LE AMBIZIONI DEL PD IN CAMPANIA: DA MARIO CASILLO A LUCA CASCONE. I TORMENTI DI PIERO DE LUCA

Giugno 27, 2026

LEGGE ELETTORALE. LA LEGA DICE NO ALLE PREFERENZE: “VOTEREMO CONTRO EMENDAMENTO DI FDI”

Giugno 26, 2026

NUOVA LEGGE ELETTORALE. IN CAMPANIA AL SENATO 15 ELETTI SU BASE PROPORZIONALE E 3 CON IL PREMIO DI MAGGIORANZA