IL PRIMO PRIDE DI ROBERTO FICO DA PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

I diritti non si difendono solo con le parole, si difendono con le scelte, con gli atti e con la presenza delle istituzioni.

Per questo nei giorni scorsi siamo stati al Pride Park ad ascoltare associazioni, volontarie e volontari. Ed è per questo che oggi siamo qui al corteo.

Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, a margine della sua partecipazione all’evento di Napoli.

Le istituzioni devono essere presenti, confrontarsi e assumersi la responsabilità di trasformare i principi in azioni concrete. E su questi temi bisogna essere chiari e determinati.

Il Pride è un momento di sensibilizzazione, crescita collettiva e rivendicazione di diritti. Un percorso che non deve esaurirsi in una settimana di iniziative, ma che deve continuare ogni giorno nella comunità.

I diritti non riguardano infatti una parte della società. Riguardano tutti. E solo ascoltando e lavorando insieme possiamo costruire una comunità più giusta, più libera e più inclusiva.