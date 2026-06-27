OLEVANO SUL TUSCIANO. LA VICE SINDACO PASTORINO ESPRIME SOLIDARIETA’ AL VENEZUELA

La Vice Sindaco Giusy Pastorino contatta i discendenti olevanesi residenti nel Paese sudamericano L’Amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano esprime la propria solidarietà al popolo venezuelano colpito dal recente evento sismico che ha interessato il Paese sudamericano.

Nelle scorse ore la Vice Sindaco e Assessora alla Cooperazione, Giusy Pastorino, ha preso contatto con alcuni discendenti di emigranti olevanesi residenti in Venezuela per verificare le loro condizioni e manifestare la vicinanza della comunità di Olevano in un momento di particolare difficoltà.

Dalle informazioni raccolte finora non risultano cittadini o discendenti olevanesi coinvolti in situazioni di particolare gravità. I contatti proseguiranno anche nelle prossime ore, al fine di monitorare l’evoluzione della situazione e mantenere vivo il legame con la comunità italo-venezuelana originaria di Olevano sul Tusciano.

«Abbiamo voluto far sentire immediatamente la nostra vicinanza ai nostri concittadini d’origine e alle loro famiglie – dichiara la Vice Sindaco e Assessora alla Cooperazione, Giusy Pastorino –. Olevano conosce bene il dolore provocato da un terremoto: le immagini che arrivano dal Venezuela riportano inevitabilmente alla memoria la tragedia del sisma dell’Irpinia del 1980, che colpì duramente anche il nostro territorio. Proprio per questo sentiamo il dovere di essere presenti, anche solo con un messaggio di solidarietà e con l’attenzione costante verso chi, pur vivendo lontano, continua a mantenere un forte legame con la nostra comunità.»

Il ricordo del terremoto del 1980, che provocò ingenti danni anche a Olevano sul Tusciano e costò la vita a un concittadino, rende ancora più forte il sentimento di vicinanza dell’Amministrazione comunale verso tutte le popolazioni colpite da questa nuova emergenza.