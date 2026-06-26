NUOVA LEGGE ELETTORALE. IN CAMPANIA AL SENATO 15 ELETTI SU BASE PROPORZIONALE E 3 CON IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Saranno, in totale, 18 i Senatori eletti in Campania, sulla base del testo della nuova Legge Elettorale che, nella giornata di ieri, ha iniziato il suo iter legislativo dalla Camera dei Deputati. Di questi 18, pero’, 15 seggi di Palazzo Madama saranno assegnati su base proporzionale mentre 3 seggi saranno assegnati alla coalizione che, su base nazionale, dovesse raggiungere la soglia del 42%, all’interno del cosiddetto listino del Premio di Maggioranza.

I nomi da inserire nel listino di maggioranza saranno unici per tutta la Campania e saranno composti da esponenti delle singole coalizioni o, anche, del singolo partito che si presenterà alle prossime elezioni.

I candidati al proporzionale, inoltre, potranno essere candidati anche nel Listino di Maggioranza ed in caso di vittoria con il 42% verranno proclamati eletti proprio all’interno del listino regionale, lasciando, ovviamente, spazio agli altri candidati e candidate nella lista per i proporzionale.