MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “NUOVI FINANZIAMENTI PER OLTRE 1 MILIONE E 200MILA EURO”

Stiamo scrivendo una storia che Montecorvino Rovella non aveva mai scritto prima.”
Lo annuncia Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.
Stiamo trasformando il volto della nostra città, rendendola più moderna, più vivibile, a misura di cittadino. E lo stiamo facendo con i fatti.
Tutto questo non arriva per caso.
È il frutto di un lavoro instancabile, quotidiano, spesso silenzioso: quello di un’amministrazione che non si ferma, che progetta, che presenta domande, che ottiene risultati. Perché credere nel futuro di questa città è la ragione che ci spinge ad essere qui ogni giorno.
Non ci fermiamo. Il meglio deve ancora venire