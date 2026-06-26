MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “NUOVI FINANZIAMENTI PER OLTRE 1 MILIONE E 200MILA EURO”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Un milione e 288mila euro è la cifra totale degli ultimi quattro finanziamenti che abbiamo ricevuto per interventi fondamentali per la comunità. Siamo orgogliosi di quello che stiamo costruendo, passo dopo passo, con tenacia e con visione.
Stiamo scrivendo una storia che Montecorvino Rovella non aveva mai scritto prima.”
Lo annuncia Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella. 

Stiamo trasformando il volto della nostra città, rendendola più moderna, più vivibile, a misura di cittadino. E lo stiamo facendo con i fatti.
Tutto questo non arriva per caso.
È il frutto di un lavoro instancabile, quotidiano, spesso silenzioso: quello di un’amministrazione che non si ferma, che progetta, che presenta domande, che ottiene risultati. Perché credere nel futuro di questa città è la ragione che ci spinge ad essere qui ogni giorno.
Non ci fermiamo. Il meglio deve ancora venire

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