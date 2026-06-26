IL COMUNE DI SARNO OTTIENE DALLA REGIONE CAMPANIA FINANZIAMENTO PER STADIO FELICE SQUITIERI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Sarno ottiene un nuovo risultato per gli impianti sportivi cittadini. Il progetto per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento delle tribune dello Stadio comunale “Felice Squitieri” di via Cannellone è stato ammesso a contributo nell’ambito dell’avviso ARUS-Regione Campania dedicato all’ammodernamento, alla rifunzionalizzazione e alla messa in sicurezza.

Il finanziamento ottenuto di 920 mila euro, consentirà di migliorare una struttura simbolo dello sport sarnese e della città.

Il progetto prevede un intervento complessivo di manutenzione straordinaria ed efficientamento delle tribune dello Stadio comunale “Felice Squitieri”. I lavori riguarderanno principalmente la riqualificazione dell’area degli spalti del settore distinti e ospiti, con l’installazione di nuovi sedili, il rifacimento delle gradinate e la ristrutturazione dei locali tecnici, depositi, servizi e ambienti di supporto alle tribune.

 

Il progetto comprende inoltre la riqualificazione del primo piano del blocco spogliatoi, con il recupero degli ambienti esistenti da destinare a sala stampa, dotata di adeguamenti impiantistici, collegamenti multimediali, sistemi di registrazione e rete dati

 

 

Previsti, infine, interventi sul muro interno di cinta e sugli accessi da via Cannellone, con l’ampliamento dei varchi e la sostituzione dei cancelli esistenti con nuovi serramenti motorizzati. L’obiettivo è rendere lo stadio più sicuro, funzionale, accessibile e adeguato agli standard richiesti per lo sport agonistico e professionale.

 

Sono previsti anche interventi sui servizi igienici, con il rifacimento di pavimenti, rivestimenti e apparecchi sanitari, oltre all’adeguamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

 

Il finanziamento conferma la linea dell’Amministrazione Squillante, che ha lavorato con continuità per intercettare finanziamenti e nuove opportunità per Sarno. Questo risultato rappresenta un’ulteriore dimostrazione di una programmazione capace di trasformarsi in risorse concrete.

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