AL VIA LA DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LE POLITICHE

Accompagnata da polemiche e proteste delle forze di opposizione, prende il via, alla Camera dei Deputati, la discussione generale sul disegno di Legge Bignami per la modifica della Legge Elettorale per l’elezione di deputati e senatori. Una norma che da il segnale di quanto siano vicine le prossime elezioni Politiche, la cui data oscilla tra Aprile 2027 e Ottobre 2027, ovvero fine mandato. Con l’apertura della discussione generale si potrà, finalmente, conoscere anche la posizione dei singoli partiti rispetto ad uno dei temi piu’ sentiti per questa riforma elettorale: l’inserimento delle preferenze per l’elezione di tutti i Parlamentari. Fratelli d’Italia ha, già, annunciato di voler presentare in aula l’emendamento per le preferenze ma, al momento, non ha raccolto il parere favorevole di nessuna altra forza politica, se non Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

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